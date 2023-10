Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Les Marmousets aux Jeux Olympiques

Il y a deux ans, la commune a obtenu le label "Terre de jeux 2024".

Pour le valoriser et pour la troisième et dernière année, un projet intitulé "3 écoles en route vers Paris 2024" propose aux élèves de CE2, CM1 et CM2 des rencontres "olympiques" entre trois écoles : l’école de Saint-Martin-de-Lenne et les écoles de Sainte-Marie et des Marmousets de Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac. Regroupés et répartis dans des équipes sous les bannières de pays des différents continents, les athlètes en herbe ont vécu leur première épreuve sous les yeux de Sébastien Cros et de Marc Bories, maires respectifs de Saint-Martin-de-Lenne et de Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac. Il s’agissait d’une épreuve d’orientation sur le site des Paredous. Au-delà de la performance de chacun, l’essentiel est de développer les trois valeurs de l’olympisme, vectrices d’éducation : l’excellence qui consiste à donner le meilleur de soi et à progresser selon des objectifs que l’on s’est fixé ; l’amitié qui doit conduire à bâtir un monde meilleur grâce à la solidarité, l’esprit d’équipe ; le respect qui englobe le respect de soi, des autres, des règles et de l’environnement.

La prochaine rencontre, prévue au mois de décembre, sera un tournoi de basket-ball.

Les enseignants remercient Fabrice Creyssels, animateur sportif et instigateur du projet, les mairies de Saint-Martin-de-Lenne et de Saint-Geniez-d’Olt et les différentes APE.