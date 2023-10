Rieupeyroux. Pétanque : les bons résultats s’enchaînent pour la JBR

L’équipe 1 de la JBR a réalisé une superbe performance en demi-finale du Championnat d’Aveyron 1re division en battant l’équipe de Creissels, favorite pour le titre. La première opposition remportée donnera définitivement la victoire aux Rieupeyrousains qui disputeront leur 3e finale de championnat d’Aveyron consécutive face à Olemps-La Mouline. La JBR espère que les joueurs d’Olivier Barbosa et d’Éric Védrines trouveront dans les défaites en finale de 2021 et 2022, la clé pour l’emporter et ainsi gagner le droit d’intégrer le championnat régional. Concernant le championnat de France féminin D2, les Rieupeyrousaines ont bien négocié leur 1re journée de championnat. Après une première défaite face à Ramonville, les partenaires de Laure Legrelle ont réussi à relever la tête et obtenir le nul face à Bazas. Un nul fondateur qui sans un énorme coup de malchance lors de la dernière partie aurait dû se transformer en victoire. Le dimanche, les féminines ont été sans pitié (9 à 3) face à Pau. Les joueuses qui ont participé : Élodie Léonte, Élodie Terrisse, Marie Christine De Oliveira, Anne Gelis, Maryline Rouquayrol et Laure Legrelle.