Entraygues-sur-Truyère. Rencontre avec les nouveaux arrivants

La municipalité et le PETR (Pôle d’équilibre territorial et rural) du Haut Rouergue ont organisé une auberge entrayole à la salle multiculturelle, réunissant les nouveaux arrivants sur la commune, les habitants, et les différentes associations du village qui étaient conviés pour un moment d’échanges et de partage gustatif et musical.

Ce moment de convivialité pour faire connaissance, a rassemblé une centaine de personnes dans la plus grande convivialité. Chacun a apporté un plat à partager et les diététiciennes aveyronnaises ont aussi proposé les traditionnels farçous. Le groupe de musique folk local a animé ce début de rencontre. Bernard Boursinhac, maire d’Entraygues a présenté les projets de la commune puis a donné la parole aux nouveaux arrivants qui ont expliqué les raisons de leur installation dans le village. Les associations locales ont ensuite exposé les nombreuses activités proposées à Entraygues.

L’après-midi s’est poursuivie par un concert donné par la Galenette, groupe de bandas de Maurs.

Un beau moment, salué par tous les participants et donc à renouveler.