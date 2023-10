Luc-la-Primaube. Toujours le même succès pour la soupe au fromage

Samedi dernier, il y avait beaucoup d’effervescence à l’espace Antoine de Saint-Exupéry à La Primaube. En effet, le président de l’association des parents d’élèves de l’école Jean-Boudou, Mickaël Pellicier et toute son équipe organisaient une soupe au fromage ouverte à tous. Dès 19 heures, tous étaient sur le pont, que ce soit à l’accueil, au bar ou en cuisine. Dans une belle ambiance, les parents d’élèves se sont retrouvés et ont discuté pendant que les enfants jouaient entre eux. Les grandes tables dressées ont accueilli progressivement de nombreux convives qui se sont régalés avec une soupe bien gratinée. Les prochaines animations prévues sont la soirée vins primeurs le samedi 17 novembre à 19 h et le traditionnel quine le dimanche 28 janvier 2024 à 14 h à l’espace Antoine de St-Exupéry à La Primaube. Les recettes de ces manifestations permettront de financer le voyage de fin d’année des CP et GS au Lioran.