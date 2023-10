Luc-la-Primaube. Une belle balade pour les randonneurs à Combradet

Récemment, les adhérents de la Retraite Active qui participent aux grandes randonnées se sont rendus sous un ciel d’azur à Combradet, un petit village situé à quelques kilomètres de Réquista, bâti sur une crête dominant le barrage de Lacroux, avec de nombreux points de vue sur la vallée. Christian et Daniel ont conduit le groupe sur un parcours ombragé de 10 km avec un dénivelé de 325 m. Un sentier en balcon au milieu des bois de châtaigniers, bordé de petits murets de pierres sèches qui serpentent sur les coteaux du Tarn au milieu d’une nature magnifique et paisible. Arrivés au hameau de "La Framondié", les retraités actifs après s’être désaltérés et avoir posé pour la photo de famille, ont profité du point de vue majestueux pour admirer la vallée du Tarn avant de rejoindre Combradet pour effectuer une série d’exercices d’étirements orchestrés par Daniel avant de se séparer.