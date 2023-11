Aveyron : Jean-Claude Bisen, spécialiste en comportement canin, en conférence pour tout comprendre sur votre toutou

Jean-Claude Bisen, spécialiste en comportement canin et éducation des chiens, donnera une conférence le 9 novembre à Saint-Côme.

Jean-Claude Bisen est un passionné du monde canin depuis plus de 20 ans, ayant débuté en 2000. Il a été président du club canin de Rodez pendant 16 ans, où il a également exercé en tant que moniteur canin bénévole. Depuis 2019, il réside dans les environs de Saint-Côme et a développé une clientèle locale et au-delà de l’Aveyron, travaillant en collaboration avec des vétérinaires et bénéficiant de recommandations de personnes qui connaissent son travail.

Le rôle du comportementaliste canin

Jean-Claude Bisen souligne l’importance de consulter un vétérinaire en premier lieu en cas de changement de comportement chez un chien, afin d’exclure toute cause médicale sous-jacente. Les changements de comportement chez un chien peuvent être temporaires et liés à des événements tels que le jeu ou les interactions sociales.

En tant que comportementaliste canin, son objectif est d’aider à résoudre les problèmes de comportement du chien et à atténuer leurs impacts sur la vie quotidienne de la famille. Il ne travaille pas directement sur le chien lui-même, mais prend en compte son environnement, son mode de vie, ses propriétaires et la manière dont il est pris en charge. Cela se fait généralement à travers des entretiens avec l’ensemble de la famille.

La fonction d’un éducateur canin

Il insiste sur le fait que la méconnaissance du fonctionnement du chien est souvent à l’origine de souffrance pour l’animal. Le comportement du chien englobe tous les aspects de son comportement, y compris ses actions, ses attitudes, ses émissions chimiques ou sonores en réponse à des stimuli internes ou externes. Ces comportements sont des moyens pour le chien de réagir à son environnement et de maintenir son équilibre intérieur.

Pour Jean-Claude Bisen, il est de la responsabilité de l’homme d’enseigner au chien les règles du monde artificiel et complexe dans lequel il vit, dès l’âge de 2 mois. Pour cela, il faut établir une relation basée sur la confiance et la communication, en utilisant la méthode des renforcements positifs et en respectant les besoins spécifiques à chaque race de chien.

L’éducation de base comprend des commandes simples et le développement de la sociabilité du chien. En cas de difficultés, faire appel à un professionnel qualifié peut être bénéfique pour élaborer un plan d’éducation adapté. L’éducation canine est une manifestation d’amour envers votre animal de compagnie pour qu’il s’adapte avec succès à notre environnement complexe.

Conférence-débat du 9 novembre

La conférence de Jean-Claude Bisen traitera de l’histoire complexe et enrichissante de la relation entre l’homme et le chien. Il exposera comment les chiens ont été domestiqués et comment leurs traits génétiques ont été exploités pour diverses tâches.

Il plongera ensuite dans la psychologie canine, explorant les phases cruciales de développement du chien. Il soulignera également l’impact significatif de l’environnement sur le comportement des chiots, montrant à quel point les expériences vécues par une chienne pendant sa grossesse peuvent influencer ses descendants.

Entrée gratuite, 9 novembre, salle des fêtes de Saint-Côme, à 20 heures.