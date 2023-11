Luc-la-Primaube. L’équipe 2 qualifiée pour les 16es de la coupe de l’Aveyron

Seule l’équipe 2 de Luc Primaube football club était en lice le week-end dernier. Elle se déplaçait à Costecalde-Lestrade pour le compte des 32es de la coupe du Crédit Agricole seniors. Les protégés de Pierre Nourry, Luckian Olier et François Cransac l’ont emporté 3 à 1.

La première mi-temps a débuté sur un bon rythme et fut équilibrée entre les deux équipes, les Luco-primaubois se créant toutefois trois occasions franches mais sans parvenir à marquer, et sur un contre se faisaient surprendre à la 35e. Le score à la mi-temps étant de 1 à 0 pour les locaux.

Après la pause, les visiteurs sont revenus avec de meilleures intentions et ont égalisé à la 60e par Théo Vieilledent qui doublait la mise deux minutes plus tard à la suite d’une bonne action collective. Le match se terminait par un 3e but contre leur camp d’un défenseur local.