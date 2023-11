Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Michel Lombard à la Maison de la presse

La Maison de la presse a accueilli récemment l’auteur Michel Lombard. Il présentait son dernier ouvrage, "Contes et légendes de la vallée du Lot". Un ouvrage dans lequel les contes de la haute vallée d’Olt en Rouergue, de Saint-Laurent-d’Olt à Saint-Côme-d’Olt, figurent en bonne place. Il a aussi présenté "Nos jeunes années", un livre qui évoque la vie dans les années 1950 et "Rouergats et catholiques : des vies mouvementées", un ouvrage richement illustré qui évoque l’histoire de notre province au cours des deux mille années écoulées. Ce jour-là, les lecteurs intéressés par l’histoire rouergate sont venus échanger avec l’auteur.