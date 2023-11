Bozouls. Soirée musicale avec le Big band en soutien à Octobre rose

Dans le cadre des animations d’Octobre rose le BBB (Big band de Bozouls) donnera un concert dont il a le secret samedi 4 novembre à 21 heures à l’espace Denys-Puech. L’entrée est gratuite avec participation libre au profit de l’association pour la lutte contre le cancer de la femme. Le BBB regroupera pour cette soirée 23 musiciens dont deux chanteuses d’exception. Jazz, funk, pop, chansons françaises, musique de films agrémenteront la soirée sous la direction de Fred Bonnet dont la réputation n’est plus à faire. Ce chef d’orchestre arrangeur, improvisateur à la jovialité communicative promet de belles surprises dont il a le secret, et ce pour la bonne cause.