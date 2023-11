Aveyron : nouvelles attaques sur les troupeaux du Larzac, la dépouille d'un loup abattu retrouvée

Malgré le prélèvement d'un loup au mois d'octobre, de nouvelles attaques ont été observées sur le plateau du Larzac.

Le loup abattu début octobre sur le plateau du Larzac n'était finalement pas seul. Après l'annonce d'une bête "mortellement blessée", pour reprendre les termes de la préfecture de l'Aveyron dans un communiqué daté du 4 octobre, un nouveau canidé a été observé sur le plateau du Larzac. Les pièges photo de l'Office français de la biodiversité (OFB) l'ont photographié à proximité de Bengouzal, lieu fréquemment touché par les dernières attaques. "C'est le secteur où nous avons récupéré la dépouille", explique la Direction départementale des territoires (DDT).

Les services de l'Etat n'ont manifestement pas été surpris de cette découverte. "Ce n'est pas incohérent puisqu'en 2022, lorsque nous avons réalisé l'opération des hurlements provoqués, on savait qu'il y avait un couple, reprend la DDT. On savait aussi qu'il y avait eu reproduction après qu'un louveteau avait été ramené mort, de mort naturelle. A priori, il n'y avait pas qu'un seul loup."

"Aperçu par les louvetiers"

Le lieu-dit, situé sur la commune de Sainte-Eulalie-de-Cernon, n'a pas été épargné ces dernières semaines par les attaques. Samedi, le Gaec de l'Agneau des Cledelles a perdu trois brebis, une a été blessée et deux cadavres d'une attaque antérieure ont été retrouvés. Dans la nuit du 27 au 28 octobre, c'est le troupeau expérimental de l'Inrae, sur le site de La Fage qui a été touché par une attaque. En plus d'avoir été capturé par l'appareil photo positionné par l'OFB, "le loup a été aperçu par les louvetiers la semaine dernière, à proximité de Bengouzal", ajoutent les services de l'Etat.

Les louvetiers et la brigade loup sur place

Ces derniers sont toujours sur place, pour arpenter le plateau du Larzac et tenter de défendre au mieux les agriculteurs, touchés par des attaques à répétition depuis cet été. "Les actions n'ont pas cessé, les louvetiers sont toujours sur place, assure la DDT. Les louvetiers et la brigade loup préparent une intervention cette semaine. Deux binômes de la brigade aveyronnaise doivent intervenir cette semaine."

Le plateau du Larzac est actuellement placé en "zone de défense renforcée". Le tir de défense renforcée, permet de "défendre son troupeau et concerne les loups en situation d'attaque", indiquent les services de l'Etat.

"Les agriculteurs sont dépités"

"Les agriculteurs sont dépités, déplore Mélanie Brunet, la présidente du Cercle 12, association spécialisée dans la défense des agriculteurs face aux attaques. Ils ont cru avoir du repos pour près d'un an mais ça n'a pas duré plus de deux semaines avec une reprise des attaques le 17 octobre. Lors de cette première attaque, l'agriculteur concerné ne voulait pas y croire. Il a appelé un autre agriculteur pour s'en assurer."

16 brebis tuées en deux semaines

Lorsque le loup a été abattu au début du mois d'octobre, la préfecture faisait état de 40 victimes et 159 constats dressés sur le plateau du Larzac depuis le début de l'année. Depuis le 17 octobre, "16 brebis ont été tuées et 33 blessées", constate Mélanie Brunet. "La préfecture fait ce qu'elle peut mais la réglementation n'est pas adaptée... Les louvetiers ont passé 800h de nuit pour en trouver un et maintenant, il faut recommencer. Le loup tue bien plus que ce qu'il ne mange."