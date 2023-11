Naucelle. Clavelous ou l’envie de toujours transmettre

Une saison bien remplie pour les "Clavelous" avec une vingtaine de spectacles réalisés en Aveyron cette saison en Aveyron et au-delà, avec un public hétéroclite : Ehpad, ADMR (50 ans), Clubs des aînés, fêtes aux villages de Condom-d’Aubrac et Tauriac. Le groupe folklorique a réalisé une belle prestation en local pour le plus grand plaisir des touristes, lors du passage du festival du Rouergue à Naucelle au mois d’août. Signe encourageant pour le groupe et plus particulièrement son école de danse, les jeunes. Depuis le mois de septembre, quatre jeunes ont rejoint le groupe qui en compte désormais huit, motivés pour la transmission de ce patrimoine culturel. Le bureau est renouvelé, Adrien Ferral laissait la trésorerie après trois ans de bons et loyaux services. Marlène Barrau en est la présidente, Julie Soulié la secrétaire et le jeune Valentin Doumayrou le trésorier. Le groupe est reparti pour une année supplémentaire avec la même ambition, celle de se retrouver en dansant avec la volonté farouche de faire partager les traditions.