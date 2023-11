Football : les trois choses à savoir sur Quevilly, le prochain adversaire de Rodez

Une semaine après le déplacement plein de rebondissements à Bordeaux (2-2), les Ruthénois de Didier Santini prennent la direction de Quevilly pour la 13e journée de Ligue 2, qu'ils disputeront samedi 4 novembre (19 heures).

Un début de saison dans la zone rouge

Si Bordeaux, précédent adversaire de Rodez, est en pleine urgence sportive, la prochaine équipe que vont rencontrer les sang et or est encore plus en crise. Samedi 4 novembre, les Ruthénois ont rendez-vous à Quevilly, lanterne rouge du championnat, qui n'a qu'une seule victoire à son compteur. Les Normands, qui n'avaient passé que deux jours dans la zone rouge la saison dernière, ont pratiquement sextuplé ce chiffre en 12 journées. Et depuis le 12 août, ils vacillent entre l'avant-dernière et la dernière place.

Les protégés d'Olivier Echouafni avaient réussi à laisser la 20e place à Dunkerque le temps de deux journées, en enchaînant une victoire (0-1 à Dunkerque) et deux nuls (2-2 contre Pau et 2-2 à Guingamp). Mais QRM a chuté (1-2) chez lui face à Annecy le 28 octobre, et est redevenu lanterne rouge.

L'ex-Ruthénois Soumano meilleur buteur

Quevilly est désespérément en quête de points et de succès, mais le club normand a tout de même réussi à se faire une place dans le milieu du classement offensif de Ligue 2. Et c'est grâce à un ancien Ruthénois ! L'attaquant Sambou Soumano, prêté pour six mois par Lorient à Rodez en janvier, est actuellement le meilleur buteur de QRM.

Le Sénégalais a signé cinq des douze réalisations normandes depuis le début du mois d'août, dont quatre lors des quatre dernières journées. C'est d'ailleurs lui qui a permis aux siens d'accrocher leur première et seule victoire (0-1) à Dunkerque le 30 septembre. Et l'ancien sang et or a aussi remis Quevilly dans la course deux fois en égalisant contre Pau (37e), le 7 octobre, et contre Annecy (23e), le 28 octobre.

Des erreurs défensives qui coûtent cher

Rodez et Quevilly ont le même bilan défensif : 18 buts encaissés. Les Ruthénois ont une attaque bien plus performante, même la deuxième meilleure du championnat. Mais les Normands ont surtout de gros problèmes derrière. "On encaisse trop de buts, sur des erreurs individuelles qui nous coûtent trop cher. Quand on voit le résultat brut, il est dur, mais c'est la réalité : tant qu'on ne sera pas plus solide défensivement, on ne pourra pas espérer quoi que ce soit. Aujourd'hui, on est là où on doit être, tout simplement", insistait Olivier Echouafni en conférence de presse d'après-match, samedi 28 octobre, après la défaite 1-2 contre Annecy.

"Je suis en colère par rapport au fait qu'on lâche sur maquage et qu'on ne fasse pas ce qu'il faut. Au bout du compte, à chaque fois on court après le score. Et à force de courir après le score, ça devient difficile physiquement et difficile aussi psychologiquement."