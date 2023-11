Plusieurs panneaux avaient changé de communes en septembre, ils se sont retrouvés la tête à l'envers cette fois-ci.

Les maires du Tarn avaient lancé un nouvel appel à faire cesser cette mauvaise blague, au début du mois de septembre. Mazamet, Gaillac, Noailhac... Les panneaux d'entrée de ville avaient été échangés dans la nuit et avaient été installés, avec une précision professionnelle, dans d'autres communes, parfois dans d'autres départements.

Le "gang des panneaux" en encore frappé le soir d'Halloween. Cette fois-ci, les panneaux n'ont pas déménagé... mais se sont retrouvés la tête à l'envers dans plusieurs communes. Mazamet a une nouvelle fois été concernée, mais aussi Gaillac, Teuillet, Vénès, Castres ou encore Cadalen, selon nos confrères de La Dépêche du Midi.

En découvrant les panneaux sens dessus dessous, les automobilistes n'ont pas manqué de partager ces étranges découvertes sur les réseaux sociaux. Mardi 31 octobre 2023, il était difficile de répertorier toutes les communes qui avaient été victimes de cette farce.

"Des gens bien organisés"

Depuis septembre, le commando de plaisantins qui avait déplacé les panneaux n'a pas été retrouvé. On ne sait si les mêmes auteurs sont à l'œuvre cette fois-ci.

Le maire de Mazamet, Olivier Fabre, avait réagi dans La Dépêche du Midi et avait constaté : "On pense que ce sont des gens bien organisés, qui ont du temps et les outils appropriés". Une main courante avait été déposée à la gendarmerie par la mairie de Noailhac.