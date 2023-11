Les panneaux d'entrée de ville de Rodez ont été retournés, le mouvement va s'étendre à d'autres communes de l'Aveyron ces prochains jours.

Depuis jeudi 23 novembre 2023, Rodez a la tête à l'envers. Plusieurs panneaux aux entrées de la ville ont été retournés à l'initiative des agriculteurs de l'Aveyron, les premiers d'une longue série. "Ça va continuer jusqu'à dimanche dans toutes les communes pour sensibiliser le plus grand nombre", annonce Michaël Garrigues, co-président des Jeunes Agriculteurs.

Ne vous demandez plus pourquoi les panneaux de votre ville ne sont plus à l'endroit. Cette opération a été initiée par les agriculteurs du Tarn au début du mois, et s'est étendue très rapidement à presque tous les départements du pays avec un slogan commun : "on marche sur la tête".

"Ça prouve que le ras-le-bol est en train de monter. Mais ça rappelle aussi aux gens qu'il y a des agriculteurs partout en France, c'est une image forte", relève Marie-Amélie Viargues, secrétaire générale de la FDSEA. "Et c'est un mouvement qui n'embête personne. Ces quatre ou cinq prochains jours, chacun s'organise comme il veut et va retourner les panneaux de sa commune".

Pas question ici de dégrader à tout va. Il n'a fallu qu'une petite minute aux agriculteurs de l'Aveyron pour démonter un panneau avec une simple clé avant de le réinstaller à l'envers, au niveau du rond-point du Burger King. "Certains panneaux sont mieux soudés que d'autres, donc on n’a pas insisté avec ceux-là".

Pourquoi "on marche sur la tête" ?

Les agriculteurs du Tarn ont lancé le mouvement en estimant "qu'on marche sur la tête quand on parle du sujet agricole dans ce pays". Une vision partagée par les professionnels aveyronnais qui ont collé une étiquette "Du biais macarel !" sur les panneaux retournés.

Ils protestent contre la constante augmentation des charges, la pression administrative, les "faux espoirs" de la loi Egalim ou encore la nouvelle politique à l'installation et à la transmission. "Les aides à l'installation seront maintenant gérées par les Régions, ce qui promet toujours plus d'inégalités pour les jeunes agriculteurs, puisque les politiques ne seront pas les mêmes d'un territoire à un autre", déplore Michaël Guarrigues.

Tout comme en Lozère, les agriculteurs aveyronnais déplorent les cas de prédation du loup et du vautour, "mais l'administration freine des deux pieds pour réguler ce type de faune. On parle de promouvoir la souveraineté alimentaire en France, mais sans jamais écouter les réalités du terrain ni faire attention aux spécificités du territoire", dénonce Marie-Amélie Viargues.