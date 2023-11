Depuis une semaine, les panneaux du Tarn se retrouvent la tête à l'envers, les auteurs ont avoué, en vidéo, pourquoi ils ont agi.

"C'est bien nous, on peut l'avouer maintenant, les agriculteurs adhérents de la FDSEA et de la JA du Tarn, depuis une semaine, retournons nos département", a annoncé tout sourire Christophe Rieunau, secrétaire général FDSEA du Tarn.

De nombreuses communes s'étaient en effet réveillées avec la tête à l'envers fin octobre, les panneaux de plusieurs entrées de ville avaient été retournées. Mazamet, Gaillac, Teuillet, Vénès, Castres, Cadalen... La liste était très longue.

"Pour le symbole", a confié l'agriculteur dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. "Parce que depuis trop longtemps dans ce pays, quand on parle du sujet agricole, on marche sur la tête. On accumule des normes, des interdictions, des restrictions... Et on ne s'assure jamais de la capacité qu'on a sur nos fermes de les mettre en place".

"Nos petites villes de campagne, éloignées de tout, elles symbolisent fortement la ruralité, notre terre. C'est la définition même de ce que nous sommes : des paysans, des amoureux de la terre, la terre qui coule dans nos veines. Contrairement à tous les clichés qu'on peut entendre à droite à gauche, nous sommes les premiers acteurs de l'environnement", a insisté Christophe Rieunau, tout en annonçant une prochaine manifestation à Albi le 14 novembre.

Mais alors... qui déplaçait les panneaux en septembre ?

Ceux qu'on peut nommer comme faisant partie du "gang des panneaux" étaient soupçonnés en premier lieu, car le Tarn avait déjà été la cible de farces dont les auteurs n'ont toujours pas été retrouvés. En septembre 2023, des panneaux avaient tout simplement été déplacés et installés, presque avec une précision professionnelle, à l'entrée des mauvaises communes.

Les maires du Tarn avaient estimés que la plaisanterie avait assez duré, une maine courante avait été déposée.