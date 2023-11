Cette action menée par les agriculteurs du Tarn s'étend à de plus en plus de départements.

Il se pourrait que les agriculteurs du Tarn aient inspiré leurs collègues partout en France. Au début du mois de novembre, les panneaux des entrées de ville de ce département s'étaient soudainement retrouvés la tête à l'envers à Mazamet, Gaillac, Castres, Teuillet... Le phénomène avait été observé dans des dizaines de villes.

Quelques jours plus tard, les agriculteurs de la FDSEA et de la JA du Tarn avaient avoué être dans le coup. Une action symbolique "parce que depuis trop longtemps dans ce pays, quand on parle du sujet agricole, on marche sur la tête", avait exposé Christophe Rieunau, secrétaire général FDSEA du Tarn. Une action qui a donné des idées aux agriculteurs des autres départements.

Des panneaux retournés dans de nombreux départements

Tout au long du mois de novembre, les automobilistes de toute la France sont tombés sur des panneaux d'entrée de ville renversés : Finistère, Vendée, Ille-et-Vilaine, Cantal, Côtes-d'Armor, Morbihan, Drôme, Sarthe, Hérault, Lozère, Haute-Garonne, Rhône... La liste est longue et non exhaustive.

Le slogan des syndicats d'agriculteurs est réutilisé dans l'ensemble des départements concernés : "on marche sur la tête !" La plupart mettent en avant les problématiques spécifiques de leur territoire, comme celle du loup en Lozère ou du stockage d'eau en Vendée, mais l'ensemble des agriculteurs dénoncent les accumulations de contraintes et de normes, le manque de concertations dans les décisions de l'Etat et de l'Union européenne, ou encore la question de la souveraineté alimentaire.

Le mouvement contamine de plus en plus vite de plus en plus de départements dans le but d'interpeller l'Etat concernant "l'incohérence auxquels font face" les agriculteurs sur plusieurs sujets. Mais aussi pour attirer l'attention des consommateurs.

Les Jeunes Agriculteurs du Tarn, à l'initiative du mouvement "On marche sur la tête", mise sur la pédagogie sur les réseaux sociaux en publiant une série de vidéos sur les problématiques locales, et en donnant la parole aux acteurs tarnais.

