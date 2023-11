Druelle Balsac. Une grillée de châtaignes appréciée au Pas

Indissociable des fêtes de fin d’année, la châtaigne accompagne souvent les repas festifs et les après-midi d’hiver. Un destin particulier pour ce fruit aux origines modestes, dernier rempart contre la famine pour les nombreux Français d’antan.

Dimanche 29 octobre, c’est une après-midi entièrement dédiée à la châtaigne que le comité des fêtes du Pas a proposée aux amateurs de ce fruit. Venus en grand nombre, les habitants du village, mais aussi de la commune, voire de villages voisins, s’étaient rassemblés devant la salle des fêtes afin de déguster ce fruit de saison accompagné par un délicieux jus de pomme. Les bénévoles du comité, avec leurs mains expertes, patiemment, coupaient, rassemblaient, jetaient au feu les jolis fruits ronds. La douceur de l’automne et la marmite chargée de braises offraient alors une chaleur réconfortante qui venait s’ajouter aux parfums des fruits grillés. Une belle après-midi grâce au comité des fêtes qui se doit d’être félicité pour cette initiative qui a permis aux participants de se retrouver et de parler entre eux de choses beaucoup plus agréables que ce que nous offrent, malheureusement, les actualités nationales et internationales.