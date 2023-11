Villefranche-de-Rouergue. Vitadanse fête ses 30 ans samedi 11 novembre

L’association Vitadanse de Villefranche organise une grande soirée samedi 11 novembre dès 19 h salle de la Madeleine (ouverte à tout public). Un rendez-vous qui aura un caractère spécial. Elle remplace celle que Vitadanse a dû annuler en mars 2020 (1er confinement), année importante pour l’association qui fêtait ses 30 ans d’existence autour des danses de salon (rock, chacha, paso-doble, rumba, tango, valse, quick-step) enseignées par le professeur toulousain Laurent. Les cours ont évolué avec les nouvelles tendances, l’enseignement comprend également les rythmes latinos : zumba, bachata, salsa, kizomba. Tarif dîner (apéritif – vin et café compris) et soirée : 32 € / Soirée dansante : 10 €. Infos et réservations 06 03 16 93 52 ou 06 10 60 60 90 avant le 4 novembre