Aveyron : rencontre entre les chasseurs et les associations de sport nature pour un partage harmonieux du territoire

Pour une meilleure communication entre les chasseurs et les sportifs en pleine nature.

C’est désormais chose faite pour les chasseurs ! Réunir toutes les associations de sports de pleine nature pour parler du partage de l’espace dans l’entente la plus cordiale. C’est une première et on la doit à la Fédération des chasseurs de l’Aveyron. Plus d’une dizaine d’associations étaient présentes ainsi que les deux parcs naturels et le conseil départemental. L’idée de départ est simple : s’acculturer les uns les autres pour un partage harmonieux du territoire dans le plus grand respect de la propriété privée.

Vers une meilleure communication partagée

Désormais, des conventions vont naître entre les chasseurs et plusieurs associations, pour d’autre ce sera une communication partagée, pour d’autres encore des actions conjointes de restauration de milieux naturels ou d’entretien de chemins.

Les chasseurs vont expliquer leur loisir, les jours de chasse, les jours de non-chasse, les obligations légales qu’ils doivent respecter… Un travail de vulgarisation plus que nécessaire.

Les associations sportives, elles, communiqueront aux chasseurs les dates de leurs manifestations et la cartographie pour ne pas se croiser ou bien au contraire pour travailler ensemble en aidant par exemple pour les ravitaillements comme cela se fait déjà sur l’Aveyronnaise Classic. Comme l’a souligné le président Authier, « cette réunion est le fruit du travail et de la passion de Nicolas Barthe qui est tout à la fois chasseur et traileur, c’était son idée et sa volonté d’aboutir et c’est à lui que l’on doit cette magnifique avancée ».