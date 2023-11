Luc-la-Primaube. Bien manger en famille, du défi au plaisir

Dans le cadre de son Projet Alimentaire Territorial, Rodez Agglomération a œuvré à mettre en place un programme d’actions encourageant la relocalisation de l’alimentation. Le Défi Familles Bio Plaisir, s’inscrit dans ce projet. La ville de Luc-la-Primaube s’est associée à Rodez Agglomération et l’APABA (Association de Promotion de l’Agriculture Biologique en Aveyron) dans le cadre du Projet Alimentaire de Territoire. À cette occasion, lors de la soirée de lancement, une quinzaine de familles qui se sont engagées à relever le défi, ont été accompagnées pour augmenter leur consommation de 20 % de produits Bio et Locaux sans augmenter leur budget. Tel est la mission d’accompagnement menée par l’APABA. Ces familles se réuniront tout au long de l’année lors d’atelier cuisine, de courses guidées, de visites de ferme locale… Un projet en faveur du mieux manger pour mieux vivre et surtout sans se ruiner.

Pour rappel, l’objectif principal du défi est de créer des liens entre les habitants d’un territoire en prouvant qu’il est possible de manger bien, local et durable à budget maîtrisé ! Cela se fera via la découverte de l’agriculture biologique et le partage de moments conviviaux lors de temps animés sur les 5 prochains mois.