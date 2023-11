Saint-Christophe-Vallon. Carnet noir : Yves Sirvain nous a quittés

Yves Sirvain nous a récemment quittés à l’âge de 87 ans. Il était né en 1936 à Saint-Christophe où son père, Ruben, a été secrétaire pendant près de 30 ans, tandis que sa mère, Lucette, tenait un bistrot sur la place de l’église. Yves était l’aîné d’une fratrie de 4 enfants : Michel, Marie-Thé et Christine. Après sa scolarité, il est allé travailler à la Poste à Paris. Puis à l’âge du régiment, comme tous les jeunes de sa génération, il est parti en Algérie pour 27 mois. A son retour il est rentré à Groupama où il est resté jusqu’à sa retraite. Il a épousé Guite en 1961 et le couple a connu des moments de bo

nheur familial avec la naissance de Christine en 1967 puis celle de son petit fis Simon en 1996. Yves s’était engagé dans la vie associative en créant, avec quelques copains et son frère Michel, le club de football de Saint-Christophe. Toujours très actif à la retraite, c’est avec quelques amis du Renouveau Sportif du Vallon qu’il avait aménagé le terrain de swin golf situé côte de Cueye, avant de se former pour obtenir le Brevet fédéral de la discipline puis diriger le groupe pendant quelques années. Yves Sirvain fut également président du Comité Fnaca de Marcillac de 2008 à 2019. Son état de santé s’est rapidement dégradé ces derniers mois et c’est dans les souffrances de la maladie qu’il s’est éteint entouré de ses proches.