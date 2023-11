Entraygues-sur-Truyère. Des vendanges contrastées…

Vendanges très contrastées de la Méjanassère à l’Est jusqu’à la Vidalie à l’Ouest. Pourtant réputé sur les terroirs granitiques d’Entraygues, le chenin a été précocement touché par le mildiou, favorisé par l’association de températures douces et d’une humidité inhabituelle. Pluie et soleil favorisent ce micro-organisme qui profite des pratiques "bio" pour frapper la vigne et faire chuter le rendement des parcelles de chenin qui, dans certains cas, n’a même pas atteint 5 % d’une récolte habituelle.

Les cabernets ont souffert aussi du mildiou, même si l’ensoleillement et la sécheresse qui s’est ensuivie ont permis un certain développement de leurs grappes.

Mais il leur aurait fallu un peu plus d’eau en fin d’été pour améliorer un peu la production.

Heureusement le Mansois a résisté. Lui aussi touché, le cépage le plus traditionnel de l’appellation, le mieux adapté à notre terroir, s’est beaucoup mieux défendu : la plupart des viticulteurs considèrent que c’est le Mansois qui sauvera le millésime 2023.

Éviter les traitements de l’industrie phytopharmaceutique et privilégier les méthodes biologiques ont leur prix à payer en matière de rendement immédiat, mais la préservation du sol reste un investissement pour l’avenir. Le changement climatique, invite même à réfléchir sur les méthodes de culture et sur le choix des cépages à privilégier.

Malgré la multiplication des années difficiles (le gel d’avril 2021, le mildiou 2023), les vignerons gardent leur sérénité, la confiance en leur terroir, en leur vigne, en leur propre endurance, fiers de porter bien haut le patrimoine vivant de nos villages : plutôt que vers le passé, ils savent tourner leur regard vers l’avenir.