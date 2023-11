Espalion. Le meurtrier d’Eustache démasqué

(article en 2 col)

Ce mardi 31 octobre, de nombreux enquêteurs munis de leur lampe torche se sont rendus jusqu’à la forteresse espalionnaise afin de démasquer le coupable du meurtre d’Eustache, maire du château et percepteur d’impôts. Les investigateurs en herbe ont interrogé un à un les 12 suspects et grâce aux différents indices, le coupable a été découvert ! Cette année encore, familles et amis ont passé une excellente soirée d’enquête. L’équipe de bénévoles de l’association de sauvegarde du château de Calmont d’Olt compte d’ailleurs réitérer l’événement l’année prochaine.

Pour rappel : le château est encore ouvert tous les jours jusqu’au lundi 6 novembre inclus. Vous pouvez encore assister à des visites et animations proposées par les animateurs ce week-end, puis il sera temps pour les salariés et bénévoles de fermer les portes de la forteresse jusqu’à sa réouverture pour le week-end de Pâques 2 024.

Résolution complète du mystère : www.châteaucalmont.orgInfos : info@chateaucalmont.org ou 05 65 44 15 89.