Luc-la-Primaube. L’espace animation de Luc a vibré pour le football et le rugby

À 15 heures, le kop ruthénois a assisté à la rencontre de football de D2, Bordeaux-RAF.

Festivités pour la finale de la Coupe du monde de rugby. Laurence Bru du bar restaurant L’Insolent, place de l’Étoile à La Primaube et les coprésidents Quentin Griffoulière et Antoine Regourd de l’Amicale des joueurs et joueuses seniors de LSA XV, ont organisé samedi dernier une après-midi et une soirée festives à l’espace animation de Luc. Ce sont d’abord les membres du kop ruthénois avec leur président Élian Calmette qui avaient décidé de ne pas faire le déplacement au Matmut Atlantique qui ont pris possession de la salle pour assister sur écran géant à la diffusion de la rencontre de football de D2, Bordeaux-RAF. Une affiche attendue au regard de la précédente confrontation entre les deux équipes, le 2 juin dernier, lors de la dernière journée de la saison, où le joueur ruthénois Lucas Buades avait été agressé par un membre des Ultramarines après avoir ouvert le score. Des jeux en bois avec organisation de concours étaient proposés ensuite avec possibilité de déguster un aligot-saucisse… La soirée étant animée par le groupe qui sort de nulle part "On naît pas bon, mais on s’marre". A 21 heures, ils furent nombreux à assister à la diffusion de la finale de la Coupe du monde de rugby. Un choc très attendu entre les Springboks et les All Blacks. L’après-match fut festif. Une soirée exceptionnelle qui a réuni avant tout les dirigeants et les licenciés seniors de Lévézou Ségala Aveyron XV.