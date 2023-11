Villefranche-de-Rouergue. Concert de jazz au féminin

L’Ajar propose samedi 11 novembre à 21 h "les Grands noms du Jazz" au Théâtre municipal de Villefranche avec "Sophisticated Ladies".

Un groupe qui réunit quatre femmes, musiciennes de jazz chanteuses et multi-instrumentistes, venues de tous coins du monde et habituées des meilleures scènes jazz d’Europe et d’ailleurs qui se retrouvent pour partager la richesse de leurs cultures jazzistiques respectives.

De la balade au swing, des musiques sud-américaines au groove à tendance funky, leur répertoire est particulièrement riche et varié. Leurs possibilités vocales ajoutent une dimension polyphonique à leur art et leur permettent de faire un pas de côté vers la variété française.

Une énergie débordante pleine d’émotions et transmise avec du swing qui donne un spectacle très riche, parfois intimiste, parfois très rythmé.

Une musique résolument optimiste qui sert un répertoire de chansons ludiques, accessibles à tous.

Une formation originale et talentueuse comme on aimerait en voir davantage !

Avec Rachael Magidson de San Francisco aux arrangements, chant, percussions, trompette, guitare, Paola Vera de Londres au chant et au piano, Shekinah Rodzn de Puerto Rico au chant, saxo, flûte et percussions et Leonie Hey de Stuttgart à la contrebasse.

Du Jazz entièrement féminin.

"Sophisticated Ladies", c’est du bonheur à l’état pur !

Tarif plein : 18 €/ réduit : 12 € (minima sociaux, étudiants…). Réservation office de tourisme : 05 36 16 20 ou billetterie sur place.