Guerre Israël-Hamas : la France confirme le décès de 39 ressortissants, "neuf compatriotes sont toujours portés disparus"

Alors que l'attaque du Hamas contre Israël a été menée il y a quatre semaines maintenant, la France a déploré, dans un nouveau bilan, le décès de 39 ressortissants, depuis le 7 octobre 2023.

Depuis le samedi 7 octobre 2023 et l'attaque du Hamas contre Israël, la France s'emploie pour rapatrier ses ressortissants. Qui, pour désormais 39 d'entre eux, ont perdu la vie.

39 ressortissants décédés

Dans un nouveau bilan effectué ce samedi 4 novembre 2023, soit quatre semaines après l'éclatement des tensions entre le Hamas et Israël, le ministère des Affaires étrangères déplore "le décès tragique de nouveaux ressortissants français, ce qui porte à 39 le bilan des victimes françaises dans les attaques terroristes menées par le Hamas contre Israël".

#Israël | La France déplore le décès tragique de nouveaux ressortissants français, ce qui porte à 39 le bilan des victimes françaises dans les attaques terroristes menées par le Hamas contre Israël. Nous adressons nos condoléances à leurs proches.



"Neuf compatriotes sont toujours portés disparus"

Toujours en marge de cette déclaration, le Quai d'Orsay fait savoir que "neuf compatriotes sont toujours portés disparus. Il est désormais confirmé que certains d'entre eux sont otages du Hamas".

Le ministère a enfin assuré qu'il restait "en lien constant avec toutes les familles de nos ressortissants disparus ou détenus en otage".

Des Français rapatriés en Egypte

Ce samedi matin encore, le Quai d'Orsay a également annoncé que "près de 40 Français et leurs familles se trouvent désormais en sécurité en Egypte, où ils ont été pris en charge par l'Ambassade de France et les équipes du Centre de crise et de Soutien du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères".

#Gaza | Près de 40 Français et leurs familles se trouvent désormais en sécurité en Égypte, où ils ont été pris en charge par @FranceenEgypte et les équipes du @CdCMAE.



L'aide humanitaire accrue

Comme le précise le ministère dans son communiqué, "la France se tient aux côtés de l’Égypte pour accroître l’aide humanitaire envoyée à la population de Gaza. Elle affrétera de nouveaux vols humanitaires dans les prochains jours à cet effet".