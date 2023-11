Luc-la-Primaube. Les enfants se sont défoulés lors de la boum de l’horreur

Lors de la deuxième semaine des vacances d’automne, les 3/5 ans de l’accueil de loisirs de la MJC ont participé à des ateliers de cuisine (confection d’animaux), de création (badge avec prénom), de coopération (boite de mystère), de nature (Land’art), de sport… et ont été au cinéma à Baraqueville pendant que les 6 à 8 ans créaient une fresque d’automne, des masques de terreur, des pommes de pin, participaient à des grands jeux Halloween…

Les 9 ans et + ont passé une journée intercentre à la salle animation de Luc avec au programme des grands jeux et des défis. Des vacances qui ont été clôturées par une mini boum pour les plus petits et une boom de l’horreur pour les plus grands.

Reprise des mercredis récréatifs ce mercredi 8 novembre avec au programme atelier réflexion et sport pour les 3/5 ans, projet DIY avec Mélanie, ultimate et discogolf avec Dorian, jeux de rapidité et stratégie pour les 6/8ans, le stop motion et art plastique pour les 9 ans et +.

Renseignements enfance au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr

Pour l’espace jeunesse, renseignements au 06 74 50 74 61.