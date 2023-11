Villefranche-de-Rouergue. Les rendez-vous santé et alimentation vont bientôt commencer

Dans le cadre des dispositifs du Contrat Territoire Lecture (CTL) et du Contrat Local de Santé (CLS) et en collaboration avec le service du Point Info Seniors, les bibliothèques du réseau intercommunal de lecture publique organisent un nouveau cycle d’animations sur la thématique de l’alimentation. "Des rendez-vous pour mieux comprendre le B.A.b.a d’une alimentation saine et équilibrée, tout en conservant le plaisir de manger", indiquent les organisateurs.

L’exposition ‘’À table sera’’ au menu. Réalisée par Double Hélice sur les conseils scientifiques de l’unité mixte de recherche du CNRS de l’Université de Bourgogne.

- Du 6 au 18 novembre à La Manufacture

- Médiathèque de Villefranche, du 20 novembre au 2 décembre à la mairie de Martiel ; du 15 au 31 janvier 2024 : dans les locaux d’Ouest Aveyron Communauté

- Du 11 au 25 mars 2024 : à la mairie d’Ambeyrac.

Des ateliers

Du 13 au 24 novembre : salle Solier, Place des Conques à Villeneuve-d’Aveyron, des ateliers animés par Karine Veque, diététicienne-nutritionniste.

Sur inscription, jauges limitées. Les différentes pathologies liées à l’alimentation : samedi 18 novembre de 10 heures à 12 heures à La Manufacture ; Médiathèque de Villefranche. Choisir ses produits alimentaires et éviter les pièges samedi 25 novembre de 10 heures à midi à la médiathèque de La Fouillade - Le B.A.ba de l’alimentation équilibrée, samedi 2 décembre de 14 heures à 16 heures à la mairie de Martiel

Conférence

Les différents sucres : Apprenons à les reconnaître, le mardi 14 novembre à 20 h, Salle Solier, place des Conques à Villeneuve-d’Aveyron, avec Karine Veque, diététicienne-nutritionniste.

P’tit dej’seniors : ▪ Un rendez-vous "santé" dédié aux seniors lundi 4 décembre à 9 h 30, dans les locaux de la Communauté de communes (salle de conférences du Bâtiment Interactis) à Villefranche. Les animations proposées sont gratuites et ouvertes à tous (public adulte). Réservation conseillée en raison de jauges limitées.

Renseignements : Service Lecture Publique d’Ouest Aveyron Communauté : 07 84 64 58 45 et auprès des bibliothèques organisatrices de Villefranche, La Fouillade, Villeneuve, Martiel et Ambeyrac. Programme complet sur ouestaveyron.fr