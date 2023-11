Saint-Amans-des-Cots. Un joyeux concours de citrouilles

Pour sa troisième édition, le concours de citrouilles a remporté un beau succès. Vingt-huit participants ont fait preuve de créativité et d’imagination autour de cette fête celte et gauloise qui remonte à plus de 2 500 ans en allumant des feux pour fêter Halloween. Les grosses citrouilles offertes par la municipalité, évidées, sculptées, peintes et customisées par la jeunesse, se sont transformées en lumière à la nuit tombée. Toutes, joliment exposées sur des tables recouvertes de copeaux, il était difficile de faire son choix pour participer au vote, tant elles rivalisaient d’originalité et d’humour. Au petit bal d’Halloween, les jeunes et moins jeunes, chacun, chacune déguisé, ont mis une belle ambiance. C’est dans la joie et l‘émotion que l’élection des plus belles citrouilles a récompensé tous les participants. Et en bouquet final, les enfants ont tiré les ficelles pour déclencher la pinata accrochée au plafond. Belle initiative du comité des fêtes qui vous donne rendez-vous l’an prochain et merci à la commune pour son soutien.