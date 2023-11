Aveyron : le ramonage entre sécurité avant l’hiver et économies d’énergie

Avec l’hiver en ligne de mire, c’est la période du ramonage pour bien se chauffer, assurer la sécurité de son logement et même économiser.

Les appels téléphoniques pleuvent au sein des entreprises de ramonage en cette saison comme tombe la pluie. Prémices de l’hiver qui pointe son nez, nécessité de se chauffer, obligation légale, les ramoneurs sont de sortie comme Anthony Alary pour "Les Ramoneurs aveyronnais". Et si ce dernier confie "adorer monter sur les toits", ce n’est plus nécessaire aujourd’hui. Tout comme la fameuse brosse à hérisson du ramoneur dans "Mary Poppins". "Tout se fait par le bas. On démonte toutes les pièces ainsi que le pare flamme pour vérifier que l’on va bien tout en haut car il peut y avoir un bouchon ou un nid, et on nettoie le conduit avec une canne rotative à tête nylon", détaille le jeune entrepreneur qui a obtenu sa certification de qualification professionnelle auprès du Comité scientifique et technique des industries climatiques (Costic) à Paris.

Un nouveau décret au 1er octobre Depuis le 1er octobre, un décret est entré en application concernant les propriétaires de poêles à bois et aux granulés. Les règles de ramonage pour ces équipements sont désormais standardisées à l’échelle nationale.

Ce décret impose un ramonage annuel obligatoire de son appareil de chauffage au bois ou aux granulés. Cette opération doit être effectuée par un artisan professionnel qualifié qui remet un certificat de ramonage attestant du respect de l’obligation d’entretien. Ce certificat peut être requis par votre compagnie d’assurances en cas de sinistre.

Monoxyde de carbone

Poêle à bois, aux granulés, insert, chaudière, cuisinière, il est obligatoire de ramoner une fois par an (lire par ailleurs). "Le ramonage prévient des risques incendie avec le feu dans le conduit, l’intoxication au monoxyde de carbone et limite le risque de pollution aux particules fines. Cela assure un meilleur tirage et un bon tirage consiste à laisser une ouverture suffisante et non de fermer entièrement quand le feu a pris." Ce dernier point est important pour bien se chauffer mais s’assurer aussi d’une économie d’énergie. Un point regardé de près au vu de l’inflation. D’autant que le bouclier tarifaire et le chèque énergie bois ne sont pas reconduits.

D’ailleurs, "Les Ramoneurs aveyronnais » proposent une remise de 15 € valable au printemps et en été sur l’ensemble du département. « Tout le monde appelle maintenant.Or, le ramonage comme rentrer du bois chez soi, s’anticipe." Histoire aussi d’être sûr d’avoir un rendez-vous rapidement.

Tarifs Auprès des Ramoneurs aveyronnais, les prix sont les suivants : 69 € pour les chaudières, 89 € pour les poêles à bois et inserts, 119 € pour les cheminées ouvertes et cuisinières. Il est bon d’appeler différents prestataires pour comparer tels que « Flamme authentique », le Petit Ramoneur, Occitanie Ramonage et pléthore de ramoneurs indépendants référencés.

Le stockage du bois, au sec, garantit aussi une meilleure efficacité. Le bois qui reste d’ailleurs plébiscité suite à l’envolée l’an dernier du prix des granulés (lire par ailleurs). Première énergie renouvelable en France, le bois est actuellement responsable de plus de 40 % des émissions de particules fines mais le remplacement de son vieux poêle permet de réduire ces émissions.D’où l’intérêt de faire appel à un prestataire agréé.

Ce n’est pas un incinérateur !

Enfin, Anthony Alary rappelle ce qui semble être une évidence. "Un appareil, quel qu’il soit, est un moyen de chauffage et non un incinérateur !"

Couches pour bébé et autres capsules ont ainsi été retrouvés dans des cheminées et poêles en Aveyron lors de leurs interventions de ramonage.