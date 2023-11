Onet-le-Château. Clap de fin pour les jeunes vacanciers du centre de loisirs

Pour les Caribous, les Toucans, les Sombreros et les Pumas, le tour du monde de la MJC qui a conduit a centaine de loupiots, sur la route des Amériques, pour ces vacances de Toussaint, s’est achevé ce vendredi, comme pour tous les autres vacanciers ! Une deuxième semaine toujours aussi variée et chargée, malgré le jour férié, mais qui a aussi été perturbée par une météo capricieuse, entre fraîcheur et pluie, obligeant les animateurs à activer le plan B, surtout pour la journée à thème des grands, qui se sont retrouvés dans le cocon douillet (et à l’abri) d’un cinéma ruthénois, au lieu de la visite et des jeux au château (comme les petits l’avaient fait vendredi dernier)… tandis que les plus petits participaient au road trip du petit caribou et ont terminé la journée en essayant d’attraper une jolie, mais surtout "bien garnie", pinata, dont la dégustation a clôturé la journée…

Les cartables ont été ressortis, pour quelques semaines de travail, en attendant les prochaines vacances, d’autres super journées à vivre ensemble et bien sûr la venue du père Noël.