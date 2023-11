Espalion. Dernière manche avant le verdict final de l’interentreprises

Après trois manches et les journées de rattrapage, les 28 équipes qui participent au challenge interentreprises de quilles abordent le sprint final qui se déroulera mercredi et jeudi, sous le hall couvert de Perse.

À une manche de la fin, seules deux formations ont dépassé les 200 quilles : J. et G. Escalié 202, qui semblent assurés du succès dans le Challenge Jean-Claude Vidalenc, Pradalié, Blanc avec un 209 qui leur a permis de prendre 14 quilles d’avance pour le Challenge Patrick Bergounhon.

Mais la lutte demeure encore incertaine pour les places sur les podiums.

La remise des récompenses se fera ce vendredi 10 novembre, à partir 20 heures, à la salle d’animation de Perse.

Les classements

Catégorie I

1- J. et G. Escalié (GAEC de Caldegouse) 197 et 591 ; 2- Bonnays, Sagnes (Intermarché, Comtal immo) 192 et 556 ; 3- O. Auguy, Bonal (Mas Saint-Côme, Fidelem) 182 et 534 ; 4- Valette, Capus-Septfonds (Egtp, Solutec) 185 et 530 ; 5- Rouillac, Fau (Rouillac maçonnerie, Taxi Abeille) 170 et 516 ; 6- Lunel, Andrieu 163 et 514 ; 7- Lemouzy, Rigal 167 et 513 ; 8- Brunet, Dellus 173 et 510 ; 9- Ampoulier, Teyssèdre 177 et 505 ; 10- Riant, A. Maurel 154 et 418.

Catégorie II

1- Pradalié, Blanc (Entreprise Bourrier maçonnerie) 209 et 589 ; 2- Liautard, Bourel (Pompiers Espalion) 195 et 575 ; 3- Maurel, Poudevigne (Menuiserie Maurel) 169 et 521 ; 4- Vidal, Barry (Mairie Espalion) 164 et 507 ; 5- Ribeiro, Conquet (Interdistribution) 176 et 497 ; 6- Delance, Masson 157 et 484 ; 7- Orlhac, Bernard 143 et 469 ; 8- Pradels, Pégorier 157 et 463 ; 9- Juskowiack, Teyssèdre 1451 et 450 ; 10- Farrenq, Farrenq 94 et 329.

Catégorie III

1- Bourdoncle, Latieule (Signal Pub, HBCE) 165 et 473 ; 2- Roumiguier, Solladier (Entreprise Roumiguier) 155 et 467 ; 3- Bourel, C. Auguy (Netto Saint-Côme-d’Olt) 171 et 458 ; 4- Falq, Cl. Auguy (Colas, Gaec du Trescol) 171 et 452 ; 5- Gleize, Raynaldy (Assad, Gan Assurances) 149 et 444 ; Brégou, N. Auguy 149 et 421 ; 7- Rozière, Pichon 124 et 406 ; 8- Bonnays, S. Auguy 125 et 365.