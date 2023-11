La Loubière. Halloween fêté au château de Lioujas

De très nombreux enfants du bourg de Lioujas, accompagnés de leurs parents, ont répondu à l’invitation de la famille Mendès. À l’occasion d’Halloween, les récents propriétaires avaient paré le château de décorations terrifiantes et organisé une sympathique réception publique. Le moins qu’on puisse dire c’est que cet environnement visuel et sonore était à la hauteur de l’évènement et bon nombre de jeunes visiteurs hésitaient à lâcher la main des accompagnants.

Pour de nombreux habitants du bourg, l’opportunité de visiter la cour d’honneur qui a accueilli le roi François 1er a été aussi appréciée que l’hospitalité des propriétaires. D’autres animations sont d’ores et déjà en préparation pour faire de ce trésor patrimonial un lieu de culture et de rencontre. Le succès est d’ores et déjà garanti !