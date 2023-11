Campuac. Le bel après-midi "four à pain"

Cette année encore l’après-midi "four à pain" a réuni de nombreux habitués, le dimanche 29 octobre. Le four communal a bien été chauffé par G. Nolorgues et le pain, les tartes salées, sucrés, les gâteaux, enfournés et surveillées par D. Delagnes ont été appréciés par les participants, ainsi que la grillée de châtaignes, chapotée par J. Vernhes sans oublier le jus de pommes et le vin chaud. Toutes ces friandises, façon ancienne, gracieusement offertes ont régalé petits et grands. Un timide soleil d’automne par moments mais beaucoup de nuages sans pluie aux abords du four à pain communal où les gourmands campuacois, parisiens et voisins s’étaient rassemblés afin d’échanger convivialement.

Belle initiative de Familles rurales dont les responsables et les adhérents sont organisateurs de cette après-midi. Merci à tous ces passionnés qui savent nous faire partager ces belles traditions.