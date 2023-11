Decazeville. Les prochains rendez-vous du centre social au sein du territoire

Le centre social et l’équipe d’animation locale de Decazeville communauté ont concocté un riche programme pour le mois de novembre.

Mardi 7 novembre : atelier numérique, de 9 h 30 à 11 h 30, au Centre social, 4 place Cabrol à Decazeville. Besoin d’aide dans l’utilisation de votre téléphone portable, tablette ou ordinateur ? Charles, référent multimédia, vous accompagne tous les premiers mardis du mois.

Mercredi 8 novembre : atelier créatif à Cransac (avec les Orteils au soleil), de 9 h 30 à 11 h 30. Atelier de couture créative, ouvert à tous, même aux plus jeunes : confection d’une bouillotte. Transport possible au départ de Decazeville.

Puis, de 14 heures à 17 heures, au Centre social à Decazeville : atelier bien être. Vous êtes invité, seul, en famille, ou entre amis, à un moment de détente et de lâcher prise dans un espace sensoriel, animé par Cindy Ribet, Educ’à cœur.

Jeudis 9 et 16 novembre : parlons popote, d’abord à Bouillac, puis à Cransac, de 10 h 30 à 14 heures. Mitonner des petits plats simples, partager trucs et astuces de cuisine, apprendre de nouvelles recettes. Pour des plats équilibrés et économiques. Un temps de cuisine, d’échange, de partage en toute simplicité et dans une ambiance conviviale. Repas partagé à la fin de l’atelier. Suivi d’un après-midi dansant à Bouillac. Lundi 13 novembre : atelier dessin, au centre social à Decazeville, à 13 h 30.

Marianne Rulland, illustratrice et graphiste, anime un atelier dessin sur le thème "Bases de la perspective". Pour tous ceux et celles qui veulent découvrir, s’initier ou se perfectionner dans la pratique de la peinture et du dessin.

Ateliers créatifs : le Centre social et les Orteils au Soleil vous proposent des ateliers créatifs sur le thème de Noël, à Cransac. Mercredi 15 novembre, calendrier de l’Avent ; mercredi 22 novembre, décorations de Noël ; mercredi 29 novembre, centre de table. Transport possible au départ de Decazeville.

Espace accueil familles : tous les vendredis au Centre social à Decazeville, à partir de 9 heures. Un lieu d’accueil pour les parents et les enfants pour se poser, découvrir, papoter, rencontrer et partager, pour se sentir écouté, se rassurer, jouer et grandir.

Pour tous les ateliers, réservez vos places au 05 65 47 96 73.