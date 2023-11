Luc-la-Primaube. De grands moments conviviaux avec Rock et danse

La première soirée de la saison 2023-2024 de l’association Rock et danse de Luc-la-Primaube ouverte à tous les amateurs de rock, salsa, bachata, cha-cha-cha, danses de salon… a eu lieu samedi dernier à la salle animation de Luc. Les objectifs de ces soirées étant de faire connaître à tous les participants tous les styles de rock mais aussi de découvrir d’autres danses sans oublier tous les bienfaits de la danse qui engendre de la souplesse et crée un bien-être dans son corps et sa tête, amène la joie de vivre, le plaisir de rencontrer des gens formidables, de vivre des moments de grande convivialité. Des rendez-vous mensuels qui permettent également de tisser une toile d’amis danseurs à travers ces soirées et les "auberges espagnoles". L’animation était assurée par le DJ de la soirée Alain Marty. Prochain rendez-vous samedi 16 décembre à l’espace animation de Luc.