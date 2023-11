Les cours d'eau, l'Aa et la Liane, dans le Pas-de-Calais subissent des crues exceptionnelles et sont placés en vigilance rouge. Les autres cours d'eau du département et du Nord sont en proie, eux aussi, à des crues importantes.

Ce que l'on sait L'Aa et la Liane, petits fleuves côtier du Pas-de-Calais, ont été placés en vigilance rouge par Vigicrues pour la journée de ce mardi 7 novembre



L'ensemble des établissements scolaires situés au sein des 36 communes du bassin de l'Aa restent fermés



Une soixantaine de communes serait impactée par des inondations

Météo France maintient le département du Pas-de-Calais en alerte rouge crue ce mardi 7 novembre dans son bulletin météo réactualisé à 6 h. Ce matin, le fleuve la Liane bascule en vigilance rouge et l'Aa reste, lui, en vigilance rouge.

Le fleuve la Liane en vigilance rouge

Par ailleurs, la vigilance orange pluies-inondation est maintenue sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais en raison des crues en cours.

Lundi soir et durant une partie de la nuit, le Pas-de-Calais a subi des pluies diluviennes et une crue exceptionnelle inondant plusieurs communes du département.

#Inondations majeures dues à de fortes pluies dans le département de #France dans le Pas-de-Calais \ud83c\udde8\ud83c\uddf5 (06.11.2023)... pic.twitter.com/HJfWgWHMsM — ManOfTheMoon \u269b\ufe0f (@Mec2LaLumiere) November 6, 2023

Dès le début de la nuit, "les averses ont pris un caractère orageux plus intense que prévu, donnant des cumuls significatifs en quelques heures sur les bassins de l'ouest du Pas-de-Calais", résume Météo France.

Tout mon soutien aux habitants du Pas-de-Calais, ce territoire qui m’est si cher et qui fait face aujourd’hui à de très fortes inondations.



pic.twitter.com/fR55Dmt0zK — Agnès Pannier-Runacher \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\ud83c\uddea\ud83c\uddfa (@AgnesRunacher) November 6, 2023

Des cumuls significatifs

"On relève les plus forts cumuls sur la Liane avec au plus fort sur sa partie sud, de 35 à 55 mm de précipitations. L'Hem Aa quant, à elle, a relevé des cumuls de l'ordre de 20 à 35 mm d'est en ouest".

"L'axe des averses touche ce mardi matin maintenant le côtier de Seine-Maritime, de la Baie de Somme ainsi que les bassins de la Canche", préviennent les météorologues.

\ud83c\udf27 De nombreuses communes du Pas-de-Calais sont touchées par des inondations ce lundi. Images de Beussent cet après-midi. (\u00a9 Christophe Leblond) pic.twitter.com/TRBJ0XUR8G — Météo Express (@MeteoExpress) November 6, 2023

"Malgré une accalmie temporaire possible en cours de matinée, les averses se poursuivent, mais cette fois-ci plus sur le sud-ouest du Pas-de-Calais. On s'attend, jusqu'à la fin de la journée, aux plus forts cumuls localisés sur la Canche avec entre 10-20 mm voire localement 25 mm au plus proche du littoral. Sur la Liane et l'Hem Aa, les cumuls restant à tomber sont de l'ordre de 5-10 mm avec localement 15 mm sur la partie sud".

Voici les vigilances pour la journée du mardi 7 novembre 2023. Document - Météo France

Six départements en vigilance orange crue

Deux-Sèvres

Charente

Charente-Maritime

Gironde

Dordogne

Nord

Six départements en vigilance jaune crue

Trois départements d'Occitanie, l'Aveyron, le Lot et le Gers sont en alerte crue.

Calvados

Manche

Indre-et-Loire

Vienne

Vendée

Corrèze

Cantal

Aveyron

Lot

Lot-et-Garonne

Gers

Landes

Trois départements en vigilance pour pluie-inondation

Sommes

Seine-Martime

Landes

Deux départements en vigilance jaune avalanches