Espalion. Carton plein pour "Les amis du Pont vieux"

La saison des quines débute avec l’automne et dimanche, c’est le club des aînés, l’association "Les amis du Pont vieux" qui avait convié la population au centre Francis-Poulenc. Une manifestation réussie, favorisée par le temps pluvieux, qui a attiré beaucoup de monde : les amateurs inconditionnels de ce jeu, mais aussi les adhérents et amis du club venus apporter leur soutien à l’association. Ces animations contribuent à alimenter les finances des associations et bon nombre d’entre elles en organisent durant cette période. Ainsi les quines organisés au profit des associations sportives et culturelles, ainsi que des écoles, vont se succéder durant les quatre mois à venir, à commencer par celui des amis de l’hôpital, dimanche 19 novembre.