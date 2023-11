Naucelle. Héroïnes : le spectacle familial a fait le plein

Le centre social et culturel du Pays ségali accueillait la compagnie montpelliéraine La Zélée pour une représentation de son spectacle Héroïnes, à la salle des fêtes du village.

Sur scène, Kiki la sorcière et Mathilda, l’apprentie chevalière, se sont lancées dans une épopée fantastique qui les a menés à travers diverses contrées et mis à rude épreuve sans jamais en venir à bout leur courage et leur volonté.

Une histoire qui a su captiver le public venu nombreux de l’ensemble du territoire intercommunal et qui s’est poursuivi par une animation et une visite de l’ostal Joan-Bodou à quelques pas de la salle des fêtes.

Cette programmation marquait un nouveau temps fort de la saison culturelle proposée par le CSCPS sur l’ensemble du territoire à destination des familles. Depuis Moyrazès en février avec l’accueil du spectacle Bateau des Hommes sensibles au cirque estival mi-juillet à Naucelle, cette programmation a été largement suivie par le public de la commune et de ses voisines.

Force est de constater aussi que ces programmations fidélisent à chaque fois un peu plus des familles qui n’hésitent pas à traverser les cent vallées pour se retrouver dans l’écrin d’une petite salle des fêtes de village et partager un moment de culture.

Le prochain et dernier temps famille de la saison aura lieu mercredi 6 décembre sur Carcenac-Peyralès ou les publics famille et centre de loisirs découvriront sur scène les contes inuits de la Cie Sputnik.

La programmation et l’actualité du centre social et culturel du Pays ségali sont à retrouver sur leur site internet et leurs réseaux sociaux de l’association.

Pour tout renseignement vous pouvez également les contacter au 05 65 72 29 19