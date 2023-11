Villecomtal. Les magnifiques tissus de Yann Ricome

Dernièrement invité par l’association Le goût des autres, Yann Ricome présentait dans l’atelier de Guillaume Jouin, "La Maison Jouin", une partie de sa collection de tissus rapportés de ses plus que nombreux voyages en Inde, au Pakistan, en Afrique, en Europe de l’Est etc.

On pouvait, par exemple, voir et admirer : "Chakla" une pièce décorative de Gujarat Inde, "Sandali Puch", Suzani dessus de table d’Ouzbékistan, châle de mariage Pashtun d’Afghanistan. On y découvrait également des tissus pour entourer les icônes des orthodistes "les vieux croyants" ainsi que des tissus mis sous les vaches sacrées pour les cérémonies… Yann Ricome a commencé ses voyages en 1980 et sa collection de tissus en 1995.

Depuis 1995, il est allé 22 fois en Inde ! Il est toujours resté à la disposition de visiteurs qui souhaitaient recueillir ses commentaires sur les tissus exposés et les autres éléments de sa très grande collection.

Sur des feuilles, il donnait des éléments d’information, les fils utilisés, laines, coton, lin, soie, le rôle de certains vêtements qui permettaient de manifester chez celui qui les portait son rang et sa fonction en tant que mandarin, fonctionnaire…

Il présentait également certains ouvrages permettant d’enrichir les connaissances des tissus.

Une note d’humour, sur une feuille, il souhaite "bon voyage au pays du fil". C’est ce que n’ont pas manqué de faire les nombreux visiteurs qui en ont profité pour visiter la filature de Guillaume et écouter avec beaucoup d’attention ses explications sur le travail de la laine.