Rodez : Vogue homme et Nicole Alauzet mettent les voiles, le commerce va bientôt fermer

Après 43 ans de présence dans l'hypercentre, c'est le moment de partir à la retraite pour Nicole.

C’est un siècle de vente d’habits pour homme, dans ce commerce situé à l’angle de la rue du Touat et de la rue Monteil, qui s’achève avec la fermeture prochaine du magasin Vogue homme. C’est aussi 43 ans de la présence souriante et avenante de Nicole Alauzet dans cet hypercentre commerçant de la ville qui vont petit à petit s’effacer. "Mais l’heure de la retraite a sonné et j’ai du temps à consacrer à d’autres choses", rigole cette Ruthénoise qui a donné sa vie à sa boutique. "Comme j’ai souvent dit, j’ai trois enfants, mes deux filles et le magasin."

Cette boutique fait partie de celles qui, au fil du temps, sont devenues de véritables institutions dans ce quartier commerçant. Avec un passé et des propriétaires qui ont marqué les Ruthénois. Sur le comptoir de son magasin est d’ailleurs apposée la photo en noir et blanc de la boutique du temps où c’était ce que l’on appelait une chemiserie. "Il y a eu Bessières, Dellus…", raconte-t-elle. Et Henri Mas, figure de la ville, ancien président du club de rugby, à qui elle a succédé. "Pas évident, il avait une certaine notoriété ! ", rigole Nicole, qui a largement relevé le gant en jetant son dévolu sur ce magasin le 1er février 1981.

Son père a nommé le magasin

D’abord avec son père Jacques, copatron de la quincaillerie Galibert-Alauzet qui était alors place de la mairie, durant les premières années. Il est d’ailleurs à l’origine du nom du magasin : Vogue homme. Puis c’est seule et toujours avec un unique rayon hommes qu’elle évoluera. Avec des marques comme Saint-James, déjà présente du temps où Henri Mas tenait la boutique, et des choix bien à elle qui l’ont différencié des autres. Une fidélité à "ses" marques à l’image de la fidélité nouée avec ses clients au fil du temps.

Depuis la semaine dernière et la pose de ses grandes affiches qui cachent les larges vitrines du magasin, annonçant la liquidation pour un départ prochain à la retraite, les clients qui entrent ne cachent pas, eux, une certaine déception, mêlée toutefois à une véritable sympathie. " Je suis triste pour nous mais très heureuse pour vous !", lance ainsi une cliente venue avec son mari dénicher un pyjama d’hiver. "J’ai fait deux liquidations dans ma vie de commerçante, à chaque fois pour refaire entièrement la boutique. Là, c’est la troisième et la dernière, parce que je pars…"

C’est désormais elle qui va voguer vers de nouveaux horizons, mais toujours ruthénois !