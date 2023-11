Bozouls. Une très belle soirée musicale

Les actions d’Octobre rose dont la commune de Bozouls est solidaire se sont poursuivies sur un mois. Pour clôturer en beauté, samedi dernier à l’espace Denys-Puech une belle soirée musicale gratuite a été offerte au public, avec participation libre au profit des associations contre les cancers féminins.

Un beau programme du big band de Bozouls, sous la houlette de Frédéric Bonnet, a été interprété par les 23 instrumentistes. Une pensée a été exprimée pour les deux musiciens disparus et trois autres souffrants, remplacés au pied levé.

Le maire excusé, c’est Myriam Borget qui a longuement remercié au nom de la commune la venue de cet ensemble musical. Par sa générosité et son talent, il a permis au public venu nombreux – plus de110 personnes malgré le temps maussade – de passer une agréable soirée.

Un répertoire de choix de haut niveau a été élaboré par Fred ; après un pot-pourri des chansons de Claude Nougaro, les deux chanteuses Lydie Roussel et Laurianne Recoules ont interprété Acapulco et Mexico de Francis Lopez ; s’en sont suivis des morceaux des Beatles, She loves you, Ticket to ride ; une merveilleuse chanson de Whitney Houston Run to You puis des extraits de comédies musicales comme New York New York et Toute la pluie tombe sur moi ; un pot-pourri de Earth Wind and Fire ; La quête de Jacques Brel qui a donné des frissons.

Au final la chanson d’Orphée (Manha do Carnaval).

Soit au total 1 h 30 de musique qui a ravi l’assistance, sous les lumières de Patrice éclairagiste de l’association. Remerciements à tout cet ensemble musical bénévole qui œuvre pour l’animation de la commune.