Cantoin. Au P’tit bonheur : un projet de création pour les familles et les habitants

à compter de cet automne et ce jusqu’au mois de février, le projet culturel "Au p’tit bonheur" se déroulera sur la commune d’Argences-en-Aubrac. Il s’inscrit dans le cadre de ses projets et du dispositif "Culture en partage" et est porté conjointement par l’Espace de vie sociale de la commune d’Argences-en-Aubrac et le Département.

Nathalie Andrieu, sculptrice, sera la cheville ouvrière artistique engagée dans une démarche de création, de pratique artistique et de partage.

"Au P’tit bonheur nous donne comme point de départ la richesse de chaque famille, de chaque habitant. Tout individu est le fruit de son histoire, de ses origines, de ses rencontres, des lieux de vie… C’est ce qui fait notre unicité et notre richesse. Nous allons essayer de faire ressortir toutes ces valeurs culturelles pour pouvoir les faire découvrir et les partager. Chaque famille, chaque habitant va matérialiser en volume son bagage. On s’appliquera à chercher de quelle façon on peut mettre en valeur, traduire toutes les petites touches bien spécifiques qui les concernent", explique l’équipe. La technique sera développée à base de fil de fer, textile, papier, abordable par tous, pour appréhender le volume et créer des personnages imaginaires. Les séances auront lieu le 22 novembre, le 6 décembre, les 10 et 24 janvier 2024 de 14 h 30 à 16 h et de 16 h 15 à 17 h 45.

La restitution du projet aura lieu le mercredi 28 février. Elle prendra la forme d’un vernissage des œuvres réalisées qui seront visibles sur plusieurs lieux de la commune dans les mois qui suivront.

Le projet ayant eu un vif succès, les deux groupes sont complets. Les enfants de 3 à 12 ans, les parents et les habitants du village ont déjà commencé à partager, à échanger et à créer…