CARTE. Pluie-inondation, risque de crues : la vigilance rouge de nouveau activée ce jeudi, en France

Les intempéries qui se relayent dans l'Hexagone depuis plusieurs jours provoquent des vigilances météorologiques conséquentes. Une alerte rouge est de nouveau activée, ce jeudi 9 novembre 2023.

Les intempéries se font omniprésentes en France en ce début de mois de novembre 2023. Et les vigilances, elles, se succèdent. Une alerte rouge est de nouveau activée dans le pays pour ce jeudi 9.

Encore le Pas-de-Calais

Il avait été placé en vigilance rouge pour risque de crues dès lundi 6 novembre 2023 : le Pas-de-Calais bascule encore en alerte maximale, et pour deux motifs. De nouveau pour un risque de crues, et également pour pluie-inondation.

\ud83d\udd34 1 département en Rouge

\ud83d\udd36 3 départements en Orange pic.twitter.com/eSymuWWvbb — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 9, 2023

"Le département du Pas-de-Calais passe à 6h en vigilance rouge pour le paramètre Crue pour la Liane et l'Aa. La vigilance rouge pour le paramètre Pluie/Inondation sur le Pas-de-Calais débute ce jeudi à 14h", précise Météo France.

"Contexte hydrologique très préoccupant"

Dans son bulletin, le prévisionniste parle, pour le Nord et le Pas-de-Calais, d'un "nouvel épisode pluvieux intense faisant suite à des cumuls déjà exceptionnels depuis plusieurs jours et intervenant dans un contexte hydrologique très préoccupant".

Et ajoute : "ces averses seront fréquentes et parfois accompagnées d'orages et vont persister jusqu'en fin de matinée de vendredi. Sur l'épisode, les cumuls de pluie sur une large moitié ouest du Pas-de-Calais atteindront 50 à 70 mm, voire 80/100 mm localement".

Trois en orange, 33 en jaune

En plus du placement en vigilance rouge pour le Pas-de-Calais, d'autres territoires devront surveiller les phénomènes météorologiques. Trois autres secteurs sont en orange. La Charente-Maritime pour un risque de crues, et la Seine-Maritime ainsi que le Nord pour pluie-inondation.

Enfin, une très large partie ouest doit, elle, faire face à de multiples vigilances jaunes : vent, orages et risque de crues sont au programme. Ils sont, en tout, 33 à être mentionnés par Météo France dans le cadre, cette fois-ci, d'une alerte de niveau jaune.

Et en Occitanie ?

Pour l'Occitanie, seuls deux départements sont en vigilance jaune ce jeudi 9 novembre 2023. Il s'agit du Lot et du Gers, pour risque de crues. Le reste du territoire régional n'est pas cité par Météo France et n'a pas de vigilance à surveiller.