CARTE. Pluie-inondation, risque de crues, vent, orages... les vigilances de Météo France étendues, ce jeudi

De nouveau, les vigilances météorologiques émises par Météo France gagnent du terrain, ce jeudi 9 novembre 2023. 48 départements sont mentionnés, dont un en rouge et quatre en orange. Et ce, pour de multiples motifs.

Jaune, orange, rouge... Toutes les couleurs de vigilance sont actives, ce jeudi 9 novembre 2023 en France. Et le nombre de départements concernés, il augmente.

A lire aussi : CARTE. Pluie-inondation, risque de crues : la vigilance rouge de nouveau activée ce jeudi, en France

Le Pas-de-Calais toujours en rouge

La semaine noire se poursuit pour le Pas-de-Calais. Déjà placé en vigilance rouge pour risque de crues lundi, le département avait vu son alerte être levée... avant d'en voir une autre être déclenchée. Elle est double : en plus du risque de crues, une alerte rouge inondation touche le Pas-de-Calais, ce jeudi 9 novembre 2023. Météo France parle de "crues exceptionnelles à venir" sur un département qui virera au rouge à 14 heures pour les pluies.

\ud83d\udd34 1 département en Rouge

\ud83d\udd36 4 départements en Orange pic.twitter.com/gHvtcLxdrg — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 9, 2023

Quatre départements en orange

Dans le premier bulletin du jour, trois départements basculaient vers l'orange. En plus de la Charente-Maritime, de la Seine-Maritime et du Nord, la Somme bascule à son tour au troisième niveau de vigilance. Ce qui porte à quatre le nombre de secteurs concernés par ce niveau orange. Voici les motifs :

Nord, Somme, Seine-Maritime : pluie-inondation

Charente-Maritime : crues

Multiples vigilances jaunes

À côté de ces vigilances appelant à la plus grande prudence, des alertes de couleur jaune sont également actives en France, ce jeudi 9 novembre. 43 en tout, pour de multiples motifs : crues, pluie, vent, orages, mais aussi neige-verglas et avalanches pour l'Isère, les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence.

La situation ne change pas en Occitanie, toujours mentionnée à raison de deux territoires. Le Gers et le Lot virent au jaune, pour un risque de crues.