Congé parental : quel ce nouveau droit "mieux rémunéré" mais "plus court" auquel auront accès les parents ?

La ministre des Solidarités a présenté les premières modalités du futur "congé familial", qui devrait s'appliquer en 2025.

En plus du congé maternel et/ou paternel, les parents auront accès à un nouveau droit à partir de 2025, a annoncé la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, lors d'un entretien au journal L'Express. Lors de l'arrivée d'un heureux événement dans le couple, les parents pourront prétendre à un "congé familial", un droit "qu'ils pourront prendre en même temps ou l'un après l'autre, à temps plein ou à temps partiel".

Aurore Bergé précise que "ce nouveau congé familial sera bien mieux rémunéré pour garantir aux classes moyennes d'y avoir accès", en rappelant la problématique aujourd'hui : "un parent qui gagne 2 000 ou 3 000 € par mois ne peut pas s'arrêter, alors qu'il vient d'avoir un enfant, et voir, du jour au lendemain, ses revenus tomber à 430 euros". Le congé familial est aussi réfléchi, pour l'instant, afin d'être plus court que le congé parental

La réforme avancée par Aurore Bergé aurait pour objectif de donner aux parents "les conditions matérielles et financières pour pouvoir s'arrêter et s'occuper de leur bébé dans ses premiers mois, s'ils le souhaitent".

Que va devenir le congé parental ?

Si le congé familial est créé, reste à savoir s'il pourra coexister avec le congé parental déjà existant. Il est pour l'instant envisagé que ces deux droits soient accessibles, sans que l'un ne remplace l'autre, mais la question est sur la table des concertations menées avec les partenaires sociaux et l'UNAF (Union Départementale des Associations Familiales).

Aujourd'hui, le congé parental peut être d'une durée maximale d'un an, et est accessible à tous les salariés qui ont au moins un an d'ancienneté dans une entreprise. Il est possible de renouveler son congé en fonction du nombre d'enfants nés dans le couple, ou en cas de maladie, d'accident grave ou de handicap de l'enfant.

Durant toute la durée du congé, le parent n'est pas rémunéré par son employeur mais peut recevoir l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant alloué par la Caf (Caisse d'allocation familiale).