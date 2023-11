Espalion. L’asso "Apéro Trail" a des fourmis dans les jambes

Dernièrement a eu lieu la première assemblée générale de cette jeune association espalionnaise créée il y a tout juste un an.

Après une petite année d’existence, Espalion Apéro Trail compte 70 adhérents et plus de 1 000 personnes suivent l’actualité sur les réseaux sociaux. Autant dire que cela va bien ! Les entraînements hebdomadaires des jeudis et dimanches fonctionnent très bien. Ouverts à tous les niveaux, ils proposent des séances de "fractionné", sorties courtes et plus longues. L’association a organisé quelques événements épicuriens qui seront pour la plupart renouvelés : Wine and Run sur les coteaux du Fel, Run & Raclette avec le Trail d Aqui d’Espeyrac, Run & Beaujolais à Espalion aux Vins d’Éric, Run & Pasta à Cruéjouls chez le partenaire Maison Boubal, Run & Watt à Mandailles avec le Marmot Trail Running sans oublier une participation à "Octobre rose", il y a quelques semaines. Sportivement, EAT a participé à de nombreuses courses : Les Vagues Nocturnes du Dourdou, Detox du Causse, Trail en Aubrac, Via Auréa Ekiden de Rodez, Course des Fantômes, Trail de la Cité des Pierres, Trans Aubrac. L’association se donne pour objectif de participer davantage aux courses locales.

Un bel événement

La course du 16 septembre dernier, l’Apéro Trail d’Espalion fut une réussite unanime avec plus de 350 coureurs (solo, duo) et 70 randonneurs, une adhésion des bénévoles excellente avec 88 participants. EAT tient à remercier toutes les aides dont elle a pu bénéficier, financières, matérielles et morales : mairie, Département, Comcom, tous les commerçants espalionnais sollicités qui ont amené leur engouement. Les bases sont donc solides pour l’année prochaine.

Des finances saines

Au niveau du bilan financier, l’association EAT clôture sa première année bénéficiaire, portée par les adhésions d’une part et les recettes de l’Apéro Trail. Ce dernier bien que réussi se clôture avec un solde tout juste positif. Les soutiens financiers des partenaires viennent l’équilibrer et lui apporter un petit bénéfice nécessaire pour démarrer la nouvelle saison.

Une belle programmation

Deux courses majeures permettront à chaque adhérent de se tester, la TransAubrac en avril et le Festival des Templiers en octobre. Ces deux événements offrent de nombreuses distances de 7 à 105 km permettant au plus grand monde de participer. Un coaching adapté à chaque objectif viendra animer les séances hebdomadaires. La team sensible aux challenges collectifs et aux organisations associatives participera aux nombreuses courses locales tout au long de l’année.

Une nouveauté pour cette saison, la mise en place d’une licence facultative permettra à tous de profiter d’une couverture assurance supérieure. La licence facilitera les inscriptions aux courses, elle est aussi source de motivation. L’adhésion à l’association est fixée à 30 € pour toute la saison plus 40 € pour les membres souhaitant une licence.

Un nouveau rendez-vous le 24 septembre 2024

L’Apéro Trail d’Espalion est fixé le 14 septembre 2024. Pour son prochain événement, EAT repartira sur les mêmes bases que la première édition tout en améliorant certains points. De nouvelles animations raviront les coureurs. Le programme est déjà en cours de réflexion.

La team se concentre sur la prochaine course organisée par ses voisins bozoulais : la course des fantômes qui aura lieu ce soir.