Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Légumes de la Marmotte : un bilan plutôt concluant à l’issue de la première saison

C’est pour faire un bilan de la première saison maraîchère que les élus municipaux sont venus, le jeudi 2 novembre après-midi, rencontrer le maraîcher qu’ils ont contribué à installer il y a un an.

Le maire Marc Bories, accompagné de Bruno Védrine, adjoint, et de Guy Girbal, élus en charge des marchés, ont visité la parcelle de maraîchage, attentifs aux explications du maraîcher, Étienne Hérault, qui présentait les installations : 3 tunnels, jardins de plein champs, système d’irrigation, etc. Tout cela sur la parcelle communale louée depuis octobre 2022. Tous ont constaté que, un an après l’installation et avec une saison de recul, le bilan est positif. La production en agriculture biologique a été bonne, les légumes locaux ont été très bien accueillis par les Marmots. "Les voyants sont au vert. L’installation, voulue par la municipalité, permet de valoriser cette parcelle et de proposer des légumes locaux et de qualité, en bio", confirme Marc Bories.

Pour le maraîcher, après cette première saison très satisfaisante, les objectifs de 2024 sont de finaliser l’outil de production et de mettre toute la surface en culture afin de proposer des légumes sains et goûteux aux clients du marché et des paniers. Après l’appui initial de la mairie, l’objectif est de trouver à terme un équilibre économique et organisationnel pour faire fonctionner durablement la ferme. Même s’il reste du travail, l’activité semble sur les bons rails.

Bref, pour tous, un partenariat concluant à faire durer.