Sénergues. Quilles au maillet : un championnat qui ménage le suspense

Après la troisième journée du championnat départemental, sur dix, qui s’est déroulée au quillodrome de Campuac, météo oblige, on peut affirmer que cette saison s’annonce palpitante. Contrairement aux années précédentes au cours desquelles deux ou trois triplettes se détachaient dès les premières journées, le championnat 2024 s’annonce beaucoup plus indécis puisqu’une douzaine de triplettes se tiennent dans un mouchoir de poche. Sept points d’écart séparent le premier et le douzième après douze confrontations.

Il n’y a plus d’équipe invaincue puisque la triplette Géraud de Sénergues, après une victoire dans le derby contre l’équipe Vigouroux a dû s’incliner face à l’équipe Magnes d’Argences. Elle se retrouve donc ex-aequo à la première place avec la triplette du maillet Ruthénois, championne de France en titre, l’équipe Marie, ainsi qu’avec l’équipe Mayeux de Naucelle qui pourrait être la révélation de cette saison 2024. En témoigne sa victoire contre l’équipe Carles sur une performance que les connaisseurs apprécieront : onze points gagnants en douze tours ! Une triplette Carles qui, avec deux victoires et deux défaites, reste enlisée au milieu du tableau. Les deux autres triplettes Sénerguoises, Molénat 4e, et Vigouroux 7e, grâce à leurs trois victoires du jour, restent bien placées dans le top dix du classement dans lequel figurent des triplettes qui sont loin d’avoir abdiqué dans la course au titre.

La prochaine manche de ce championnat aura lieu le 19 novembre, du côté de Laissac, organisée par le sport quilles Palmas.