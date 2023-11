Onet-le-Château. Un geste appréciable pour le Relais Solidarité Onet

Par ce don significatif, la banque souhaite renforcer son engagement envers la communauté locale.

La Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées a en effet répondu positivement à la demande du Relais Solidarité Onet (R.S.O.), lui permettant ainsi de renouveler un congélateur et une armoire réfrigérée vitrée, plus économes et plus fonctionnels, mais surtout essentiels dans l’organisation et le fonctionnement de l’Épicerie sociale.

L’Épicerie sociale est un acteur clé dans l’assistance aux personnes en difficulté résidant dans la commune d’Onet-le-Château. Ses missions vont de la distribution de produits alimentaires et d’articles d’hygiène en libre-service à la création de liens sociaux, grâce à diverses activités.

Pour 2023, l’Épicerie sociale a apporté un soutien à 52 bénéficiaires et a distribué 95 colis d’urgence.

Ce mercredi matin avait lieu, sur site, la remise du fac-similé du chèque, d’un montant de 4 680 euros, en présence de plusieurs personnalités et membres engagés, notamment Véronique Clavel-Jacquère, présidente de la Société locale Épargne Midi-Pyrénées, Amélie Solignac-Pereira, directrice de l’agence Caisse d’épargne Onet-le-Château, M. Arnal, conseiller Caisse d’Épargne, Dominique Bec, adjointe en charge de la vie sociale, Jean-Louis Costes, conseiller délégué à la sécurité publique, Jacques Marty-Gaubert, président du R.S.O., et Aline Sermet, secrétaire du R.S.O. Ce don s’inscrit dans la mission globale des Caisses d’Épargne visant à promouvoir l’intérêt général et à lutter contre l’exclusion bancaire et financière. Ce partenariat marque donc l’importance de la solidarité de tous, collectivités, associations et monde économique, pour aider les plus vulnérables.